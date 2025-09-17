Сушені гриби – це той інгредієнт, для якого досвідчені господині завжди знайдуть вдале використання. Як забезпечити себе цим смаколиком – розкаже 24 Канал з посиланням на портал "В лісі".

Як засушити гриби вдома?

Найпростіший спосіб – духовка. Розкладіть гриби на решітці одним шаром, щоб вони не торкалися між собою. Якщо отвори занадто великі, підкладіть пергамент. Поставте решітку в духовку, розігріту до 50 градусів, і прочиніть дверцята на 10 – 15 сантиметрів.

Через 2 години підвищте температуру до 70 градусів і сушіть ще 2 години. Потім поверніть нагрів до 55 градусів і витримайте ще близько 2 годин.

Улюблений смак осені / Фото Freepik

Далі перевірте готовність. Розламайте гриб: він повинен бути сухим у середині. Якщо волога ще є – залиште при 55 градусах до повного висихання. Після приготування вийміть решітку та дайте грибам охолонути.

Якщо ж часу немає, можна скористатися мікрохвильовкою. Так само розкладаємо гриби на тарілку та ставимо у мікрохвильовку на 20 хвилин, встановивши потужність 100 Вт. Відкриваємо камеру і провітрюємо камеру 10 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Повторіть кілька разів, а потім залиште гриби вистигати.

Які можуть бути помилки при сушінні грибів?

Найгрубіша помилка при сушінні грибів – надто висока температура. Гриби треба сушити помірно, інакше висушена поверхня ускладнить випаровування води зсередини, і плоди зіпсуються, розповідає портал Ukr.Media.

Окрім того, варто дуже ретельно перебирати плоди, вибирати мох та пісок. Однак мити їх не треба, це дуже ускладнить процес сушки.

