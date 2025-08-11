Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Маринованные сливы без стерилизации: пикантная заготовка на зиму, которая дополнит что угодно
11 августа, 12:44
Маринованные сливы без стерилизации: пикантная заготовка на зиму, которая дополнит что угодно

Марта Касиянчук
Основні тези
  • С приближением зимы популярным способом сохранить яркий вкус и аромат слив – является маринование.
  • Существует множество простых рецептов, которые позволяют приготовить их быстро и просто в домашних условиях. Готовым угощением можно дополнить множество как сладких, так и соленых блюд.

Хозяйки все чаще маринуют на зиму сливы. Приготовить это пикантное лакомство в домашних условиях – простой процесс, а результат непременно удивит и порадует.

Готовое угощение украсит различные салаты, дополнит мясные и рыбные блюда, а также станет основным ингредиентом в десертах и пирогах. Рецептом маринованных слив на зиму делится 24 Канал со ссылкой на Колижанка.

Как закрыть маринованные сливы на зиму?

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 4 полулитровые банки

Ингредиенты: 
– 1,2 килограмма слив; 
– 750 миллилитров воды; 
– 300 граммов сахара; 
– 75 миллилитров уксуса 6%; 
– 4 лавровых листа; 
– 8 штук гвоздики; 
– 8 штук перца горошком; 
– 1/4 чайной ложки корицы молотой.

Приготовление:

  1. Промойте плоды и простерилизуйте банки. Тогда плотно уложите сливы в емкости, залейте кипятком и прогрейте под крышкой.
     
  2. В это время займитесь маринадом. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и корицей. В конце влейте уксус.
     
  3. Со слив аккуратно слейте воду. Добавьте горошины перца, гвоздику и лавровый лист. Залейте содержимое горячим маринадом.
     
  4. Закройте заготовки крышками, переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания.

Готово!

Зимой часто хочется упростить процесс приготовления блюд, поэтому летом делаются заготовки. И одной из самых популярных – является маринованная свёкла. Ее можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты, гарниры и супы.