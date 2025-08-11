Хозяйки все чаще маринуют на зиму сливы. Приготовить это пикантное лакомство в домашних условиях – простой процесс, а результат непременно удивит и порадует.

Готовое угощение украсит различные салаты, дополнит мясные и рыбные блюда, а также станет основным ингредиентом в десертах и пирогах. Рецептом маринованных слив на зиму делится 24 Канал со ссылкой на Колижанка.

Как закрыть маринованные сливы на зиму?

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 4 полулитровые банки

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма слив;

– 750 миллилитров воды;

– 300 граммов сахара;

– 75 миллилитров уксуса 6%;

– 4 лавровых листа;

– 8 штук гвоздики;

– 8 штук перца горошком;

– 1/4 чайной ложки корицы молотой.

Приготовление:

Промойте плоды и простерилизуйте банки. Тогда плотно уложите сливы в емкости, залейте кипятком и прогрейте под крышкой.

В это время займитесь маринадом. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и корицей. В конце влейте уксус.

Со слив аккуратно слейте воду. Добавьте горошины перца, гвоздику и лавровый лист. Залейте содержимое горячим маринадом.

Закройте заготовки крышками, переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания.

Готово!

Зимой часто хочется упростить процесс приготовления блюд, поэтому летом делаются заготовки. И одной из самых популярных – является маринованная свёкла. Ее можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты, гарниры и супы.