Господині дедалі частіше маринують на зиму сливи. Приготувати ці пікантні ласощі в домашніх умовах – простий процес, а результат неодмінно здивує та порадує.

Готове частування прикрасить різні салати, доповнить м'ясні та рибні страви, а також стане основним інгредієнтом в десертах і пирогах. Рецептом маринованих слив на зиму ділиться 24 Канал з посиланням на Коліжанка.

Як закрити мариновані сливи на зиму?

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4 півлітрові банки

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма слив;

– 750 мілілітрів води;

– 300 грамів цукру;

– 75 мілілітрів оцту 6%;

– 4 лаврових листки;

– 8 штук гвоздики;

– 8 штук перцю горошком;

– 1/4 чайної ложки кориці молотої.

Приготування:

Промийте плоди й простерилізуйте банки. Тоді щільно покладіть сливи в місткості, залийте окропом і прогрійте під кришкою.

В цей час займіться маринадом. У каструлі закип'ятіть воду з цукром і корицею. В кінці влийте оцет.

Зі слив акуратно злийте воду. Додайте горошини перцю, гвоздику і лаврове листя. Залийте вміст гарячим маринадом.

Закрийте заготовки кришками, переверніть догори дном, укутайте в рушник і залиште до повного охолодження.

Готово!

