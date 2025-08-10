Консервация – это не единственный способ сохранить баклажаны на зиму. Они прекрасно подходят и для замораживания, но стоит знать несколько секретов, чтобы не испортить овощ.

Замороженные баклажаны точно вам пригодятся, однако нужно тщательно соблюдать несколько правил, чтобы овощ не потерял вкус и не разваливался после размораживания. Как правильно морозить баклажан – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Как выбрать баклажан для замораживания?

Овощи должны быть молодыми и мясистыми, размер – средний. Плодоножка должна быть зеленой, это подсказка, что баклажан сохранил свои полезные элементы.

Не выбирайте крупные овощи, они могут быть перезрелыми. Кроме того, есть большие шансы, что такие баклажаны развалятся после замораживания.

Надо ли замачивать баклажан перед замачиванием?

Сначала попробуйте сырой кусочек. Если не чувствуете горечи, то и замачивать такой баклажан не нужно.

В противном случае надо просто нарезать овощ, пересыпать солью и через 30 минут хорошо промыть.

Как заморозить баклажан?

Главный секрет – довести баклажаны до полуготовности. Жарить или тушить – дело личного вкуса. Затем вы сможете использовать баклажан в блюдах сразу, не размораживая.

Затем замораживаем кусочки баклажана удобным способом. В морозилке он может храниться до 12 месяцев.

