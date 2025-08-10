Залишаться смачними та не будуть розвалюватися: як правильно заморозити баклажани
- Для заморожування баклажанів обирайте молоді й м'ясисті овочі середнього розміру з зеленою плодоніжкою.
- Заморожувати баклажани слід напівготовими – так вони не будуть розвалюватися після розморожування.
Консервація – це не єдиний спосіб зберегти баклажани на зиму. Вони чудово підходять і для заморожування, але варто знати кілька секретів, щоб не зіпсувати овоч.
Заморожені баклажани точно стануть вам у пригоді, однак потрібно ретельно дотримуватися кількох правил, щоб овоч не втратив смак і не розвалювався після розморожування. Як правильно морозити баклажан – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Як вибрати баклажан для заморожування?
Овочі повинні бути молодими й мʼясистими, розмір – середній. Плодоніжка повинна бути зеленою, це підказка, що баклажан зберіг свої корисні елементи.
Не обирайте великі овочі, вони можуть бути перезрілими. Окрім того, є великі шанси, що такі баклажани розваляться після заморожування.
Чи треба замочувати баклажан перед замочуванням?
Спочатку спробуйте сирий шматочок. Якщо не відчуваєте гіркоти, то й замочувати такий баклажан не потрібно.
В іншому випадку треба просто нарізати овоч, пересипати сіллю та через 30 хвилин добре промити.
Як заморозити баклажан?
Головний секрет – довести баклажани до напівготовності. Смажити чи тушкувати – справа особистого смаку. Потім ви зможете використовувати баклажан у стравах одразу, не розморожуючи.
Потім заморожуємо шматочки баклажана у зручний спосіб. У морозилці він може зберігатися до 12 місяців.
