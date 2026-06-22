Эту клубнику потом можно спутать со свежей: лайфхаки по заморозке ягод

Сезон клубники подходит к концу, поэтому самое время подумать о запасах. Замораживание – — отличная идея, которая позволит сохранить весь вкус и аромат лета.

Замораживание — самый простой способ сохранить клубнику, не утратив её вкус и аромат. Но важно обратить внимание на несколько нюансов, которые могут сыграть ключевую роль, рассказывает портал Przepisy.

По теме : Сохраните лето на зиму: клубничный компот с неожиданной кислинкой

Как лучше всего замораживать клубнику?

Все начинается со строгого отбора: для зимних запасов подойдут только упругие и безупречные ягоды. Важный секрет заключается в том, чтобы отрывать зеленые хвостики исключительно после быстрого промывания под прохладной водой, иначе клубника мгновенно впитает влагу и станет водянистой.

После этого ягоды обязательно раскладывают в один слой на полотенцах до полного высыхания, ведь лишние капли превратятся в лед и испортят нежную текстуру. Если вы хотите зимой украшать десерты целыми клубничками, воспользуйтесь простым методом сухой заморозки.

Сохраняем вкус лета / Фото Pixabay

Разложите сухие ягоды на небольшом расстоянии друг от друга на подносе, застеленном пленкой, и поместите в морозилку на несколько часов. Как только каждая ягода превратится в твердый камешек, смело пересыпайте их в один общий пакет — теперь они точно не слипнутся в сплошной ком.

Для начинок в выпечку, блины или утреннюю кашу ягоды можно заранее подготовить в удобном виде. Крупные ягоды нарежьте аккуратными половинками, подморозьте на доске и пересыпьте в контейнер. Если же часть урожая оказалась слишком мягкой, просто перетрите её блендером с сахаром, а полученное ароматное пюре разлейте по небольшим стаканчикам или силиконовым формам.

Последний штрих — правильная упаковка, ведь воздух в морозильной камере приводит к вымерзанию влаги и появлению посторонних запахов. Выбирайте плотные пакеты с застежкой-молнией, максимально выдавливайте из них воздух и обязательно указывайте дату заморозки.