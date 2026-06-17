Этот молодой картофель в разы вкуснее вареного: запекаем с чесноком

Молодой картофель – это отличный повод устроить себе праздник удовольствия. Обычно мы его варим, но стоит попробовать и другой способ.

Ароматный молодой картофель, запеченный в духовке до золотистой хрустящей корочки с нежной и тающей текстурой внутри, станет идеальным вариантом для сытного ужина. А пикантный сметанно-чесночный соус придаст блюду особый гастрономический шарм, который точно никого не оставит равнодушным, рассказывает Shuba. Читайте также Всего полложки — и макароны никогда не склеятся: секрет, который скрывают итальянцы Как запечь ароматный молодой картофель? Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль по вкусу;

– 20 миллилитров подсолнечного масла;

– зелень по вкусу;

соус:

– 3 зубчика чеснока;

– 100 граммов твёрдого сыра;

– 50 граммов сметаны;

– 100 граммов сливочного масла. Так легко и вкусно / Фото Pixabay Приготовление: Мелкий молодой картофель тщательно промываем, очищаем от тонкой кожуры и приправляем солью. Отдельно готовим пикантную заправку: чеснок, пропущенный через пресс, смешиваем с натертым на средней терке сыром, густой сметаной и подтаявшим сливочным маслом. Полученный соус добавляем к картофелю и хорошо всё перемешиваем, чтобы каждый клубень был равномерно покрыт смесью. Перекладываем заготовку в смазанную маслом жаропрочную форму, плотно накрываем сверху листом фольги и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. В конце осторожно снимаем фольгу и оставляем блюдо в духовке еще на 15 – 20 минут, дожидаясь, пока сверху образуется аппетитная золотистая корочка.