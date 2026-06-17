Этот молодой картофель в разы вкуснее вареного: запекаем с чесноком
Молодой картофель – это отличный повод устроить себе праздник удовольствия. Обычно мы его варим, но стоит попробовать и другой способ.
Ароматный молодой картофель, запеченный в духовке до золотистой хрустящей корочки с нежной и тающей текстурой внутри, станет идеальным вариантом для сытного ужина. А пикантный сметанно-чесночный соус придаст блюду особый гастрономический шарм, который точно никого не оставит равнодушным, рассказывает Shuba.
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Как запечь ароматный молодой картофель?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– соль по вкусу;
– 20 миллилитров подсолнечного масла;
– зелень по вкусу;
соус:
– 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов твёрдого сыра;
– 50 граммов сметаны;
– 100 граммов сливочного масла.
Так легко и вкусно / Фото Pixabay
Приготовление:
- Мелкий молодой картофель тщательно промываем, очищаем от тонкой кожуры и приправляем солью.
- Отдельно готовим пикантную заправку: чеснок, пропущенный через пресс, смешиваем с натертым на средней терке сыром, густой сметаной и подтаявшим сливочным маслом.
- Полученный соус добавляем к картофелю и хорошо всё перемешиваем, чтобы каждый клубень был равномерно покрыт смесью.
- Перекладываем заготовку в смазанную маслом жаропрочную форму, плотно накрываем сверху листом фольги и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
- В конце осторожно снимаем фольгу и оставляем блюдо в духовке еще на 15 – 20 минут, дожидаясь, пока сверху образуется аппетитная золотистая корочка.