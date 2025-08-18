Дыня – это удовольствие не только для лета. Если правильно ее засушить, то удовольствие будет длиться круглый год.

Сушеная дыня отлично дополнит ваши десерты, выпечку и даже утреннюю овсянку. Это может быть даже легкий перекус на работу, который напомнит о теплых и солнечных летних днях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Читайте также Нежность в каждом кусочке: пирог с творогом и грушей – как с витрины дорогой кондитерской

Как засушить дыню на зиму?

Лучше всего выбирать спелые, но плотные дыни. Нарежьте их кусочками, снимите кожуру и выложите на решетку электросушилки или на противень, застеленный пергаментом.

Сохраняем вкус лета на зиму / Фото Pixabay

Духовка

Разогрейте духовку до 120 uhflecsd, поставьте туда противень с дыней. Через 30 минут скрутите температуру до 90 градусов и оставьте сушиться еще на 5 – 6 часов. Периодически переворачивайте кусочки.

Когда дыня готова, она будет иметь светло-коричневый оттенок, станет эластичной и слегка липкой. Такие кусочки можно свернуть в косичку, завернуть в пленку и хранить в холодильнике.

Электросушилка

Если сушите дыней в электросушилке, установите температуру около 60 градусов и оставьте на 8 часов. Способ хранения – аналогичный.

Шоколад – фантастическое дополнение к десертам. А убедиться в его натуральности поможет один интересный фокус с кофе.