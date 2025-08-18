Диня – це задоволення не лише для літа. Якщо правильно її засушити, то задоволення буде тривати цілий рік.

Сушена диня відмінно доповнить ваші десерти, випічку та навіть ранкову вівсянку. Це може бути навіть легкий перекус на роботу, який нагадає про теплі та сонячні літні дні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Ніжність у кожному шматочку: пиріг із сиром і грушею – наче з вітрини дорогої кондитерської

Як засушити диню на зиму?

Найкраще обирати стиглі, але щільні дині. Наріжте їх шматочками, зніміть шкірку й викладіть на решітку електросушарки або на деко, застелене пергаментом.

Зберігаємо смак літа на зиму / Фото Pixabay

Духовка

Розігрійте духовку до 120 uhflecsd, поставте туди деко з динею. Через 30 хвилин скрутіть температуру до 90 градусів і залиште сушитися ще на 5 – 6 годин. Періодично перевертайте шматочки.

Коли диня готова, вона матиме світло-коричневий відтінок, стане еластичною та злегка липкою. Такі шматочки можна згорнути в косичку, загорнути у плівку й зберігати у холодильнику.

Електросушарка

Якщо сушите динею в електросушарці, встановіть температуру близько 60 градусів і залиште на 8 годин. Спосіб зберігання – аналогічний.

Шоколад – фантастичний додаток до десертів. А переконатися у його натуральності допоможе один цікавий фокус з кавою.