Сушена диня відмінно доповнить ваші десерти, випічку та навіть ранкову вівсянку. Це може бути навіть легкий перекус на роботу, який нагадає про теплі та сонячні літні дні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як засушити диню на зиму?

Найкраще обирати стиглі, але щільні дині. Наріжте їх шматочками, зніміть шкірку й викладіть на решітку електросушарки або на деко, застелене пергаментом.

Зберігаємо смак літа на зиму / Фото Pixabay

Духовка

Розігрійте духовку до 120 uhflecsd, поставте туди деко з динею. Через 30 хвилин скрутіть температуру до 90 градусів і залиште сушитися ще на 5 – 6 годин. Періодично перевертайте шматочки.

Коли диня готова, вона матиме світло-коричневий відтінок, стане еластичною та злегка липкою. Такі шматочки можна згорнути в косичку, загорнути у плівку й зберігати у холодильнику.

Електросушарка

Якщо сушите динею в електросушарці, встановіть температуру близько 60 градусів і залиште на 8 годин. Спосіб зберігання – аналогічний.

