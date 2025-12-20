Такого вы еще не готовили: старинный рецепт засыпанной капусты на Рождество
- Статья предлагает старинный рецепт приготовления засыпанной капусты из квашеной капусты и грибов, который подходит для постного меню.
- Этот рецепт является отличным выбором для тех, кто не употребляет мяса и сохраняет традиции приготовления блюд с глубокими историческими корнями.
Ароматная, питательная и удивительно вкусная каша из квашеной капусты и грибов – блюдо с глубокими корнями, которое готовили еще наши предки. Самая известная версия засыпанной капусты – со шкварками, но постный вариант ничем не уступает.
Он такой же насыщенный и вкусный. Это идеальный выбор для тех, кто не употребляет мяса или придерживается постного меню, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наши бесаги".
Как приготовить постную засыпанную капусту?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов квашеной капусты;
– 40 граммов сушеных грибов;
– 200 граммов репчатого лука;
– 3 лавровых листа;
– 300 граммов пшена;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– черный молотый перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 2,5 литра воды.
Приготовление:
- Пшено и сушеные грибы тщательно промойте и замочите в холодной воде. В идеале – утром, но если времени мало, дайте им постоять в воде не менее часа.
- Квашеную капусту выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она лишь слегка покрывала капусту, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите до мягкости. Грибы отцедите и сварите отдельно – примерно 40 минут.
- Процедите грибной отвар. Около 50 миллилитров оставьте для заправки, остальное влейте в кастрюлю с капустой.
- Лук мелко нарежьте. Половину добавьте к капусте вместе с лавровым листом и перемешайте.
- С пшена слейте воду, всыпьте его в кастрюлю к капусте и тщательно перемешайте.
- Отваренные грибы мелко нарежьте. Вторую половину лука вместе с грибами протушите на сковороде с маслом около 2 минут: сначала лук, затем добавьте грибы. В конце приправьте сушеным чесноком, перцем и щепоткой соли.
- Для заправки размешайте муку в воде или грибном отваре до однородности. В скоромные варианты добавляют яйца и сметану, но в постном рецепте этого не нужно.
- Выньте из кастрюли лавровый лист. Медленно вливайте заправку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Посолите по вкусу. По желанию перелейте блюдо в горшочек и поставьте в теплую духовку, чтобы оно хорошо "дошло".
- Засыпанная капуста готова, когда все составляющие стали настолько мягкими, что почти сливаются в однородную массу. Консистенцию – густую или жидкую – выбирайте на свой вкус. Традиционно это блюдо напоминает густой казацкий кулеш.
- Подавайте постную засыпанную капусту горячей, дополнив ее зажаренными грибами.
Смотрите, как приготовить засыпанную капусту: видео
Как сделать засыпанную капусту еще вкуснее?
Если не спешить и дать каше хорошо "дойти", она становится нежной, почти кремовой по текстуре, информирует SHUBA.
Готовить блюдо можно в обычной кастрюле, но для особого вкуса его часто перекладывают в горшок и доводят до готовности в духовке – так засыпанная капуста получается особенно мягкой и насыщенной.
