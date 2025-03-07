Особенные завтраки на 8 марта: легкие и красивые блюда
Приготовить яркий завтрак – один из лучших подарков на 8 марта, хотя конечно, им дело не ограничится. Нужно совсем немного усилий, чтобы день начался по-особенному.
Необязательно придумывать что-то оригинальное, ведь важно внимание и забота, а не кулинарное мастерство. 24 Канал предлагает несколько простых завтраков на 8 марта, которые превратят это утро в приятное воспоминание.
К теме Сможет любой мужчина: простые десерты на 8 марта: простые десерты на 8 марта
Французские тосты
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– кусочек сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– тостовый хлеб.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с молоком.
- Каждый кусочек хлеба окунаем в смесь и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать тосты можно как с солеными, так и сладкими добавками.
Классические американские панкейки
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 200 граммов муки;
– чайная ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 30 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- В большой миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин. Перемешайте блендером, миксером или вручную до однородности. Добавьте молоко и снова перемешайте.
- Влейте растительное масло и еще раз смешайте.
- Просейте муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Вылейте тесто на разогретую сковороду и жарьте на медленном огне до появления пузырьков.
- Масло на сковороду добавлять не нужно, чтобы поджаристая часть была равномерно румяной. Для того чтобы панкейки не прилипали, жир добавляется непосредственно в тесто.
- Подавайте панкейки с кусочком масла и сиропом. Также можно добавить сахарную пудру, орешки или любые ягоды.
Запеченные в авокадо яйца
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 авокадо;
– 4 яйца;
– зеленый лук – по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте авокадо на половинки и удалите косточки. Ложкой удалите немного мякоти из центра каждой половинки, чтобы яйцо полностью поместилось.
- Выложите авокадо в форму для выпечки или сковороду без ручки, чтобы они плотно соприкасались друг с другом.
- В каждую половинку авокадо разбейте по одному яйцу. Сверху посыпьте солью и смесью перцев или трав.
- Разогрейте духовку до 210 градусов.
- Выпекайте авокадо с яйцами примерно 10 – 15 минут.
- Выньте из духовки, посыпьте зеленым луком и подавайте.
Важный кулинарный секрет: зачем ставить тесто в холодильник.