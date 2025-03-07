Особенные завтраки на 8 марта: легкие и красивые блюда

Приготовить яркий завтрак – один из лучших подарков на 8 марта, хотя конечно, им дело не ограничится. Нужно совсем немного усилий, чтобы день начался по-особенному.

Необязательно придумывать что-то оригинальное, ведь важно внимание и забота, а не кулинарное мастерство. 24 Канал предлагает несколько простых завтраков на 8 марта, которые превратят это утро в приятное воспоминание. К теме Сможет любой мужчина: простые десерты на 8 марта: простые десерты на 8 марта Французские тосты Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– кусочек сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– тостовый хлеб. Приготовление: Яйца взбиваем с молоком. Каждый кусочек хлеба окунаем в смесь и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Подавать тосты можно как с солеными, так и сладкими добавками. Классические американские панкейки Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 200 граммов муки;

– чайная ложка разрыхлителя;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 30 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: В большой миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин. Перемешайте блендером, миксером или вручную до однородности. Добавьте молоко и снова перемешайте. Влейте растительное масло и еще раз смешайте. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Вылейте тесто на разогретую сковороду и жарьте на медленном огне до появления пузырьков. Масло на сковороду добавлять не нужно, чтобы поджаристая часть была равномерно румяной. Для того чтобы панкейки не прилипали, жир добавляется непосредственно в тесто. Подавайте панкейки с кусочком масла и сиропом. Также можно добавить сахарную пудру, орешки или любые ягоды. Запеченные в авокадо яйца Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 4 яйца;

– зеленый лук – по вкусу. Приготовление: Разрежьте авокадо на половинки и удалите косточки. Ложкой удалите немного мякоти из центра каждой половинки, чтобы яйцо полностью поместилось. Выложите авокадо в форму для выпечки или сковороду без ручки, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. В каждую половинку авокадо разбейте по одному яйцу. Сверху посыпьте солью и смесью перцев или трав. Разогрейте духовку до 210 градусов. Выпекайте авокадо с яйцами примерно 10 – 15 минут. Выньте из духовки, посыпьте зеленым луком и подавайте. Важный кулинарный секрет: зачем ставить тесто в холодильник.