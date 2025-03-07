Необязательно придумывать что-то оригинальное, ведь важно внимание и забота, а не кулинарное мастерство. 24 Канал предлагает несколько простых завтраков на 8 марта, которые превратят это утро в приятное воспоминание.

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Французские тосты

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– кусочек сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– тостовый хлеб.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с молоком.
  2. Каждый кусочек хлеба окунаем в смесь и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Подавать тосты можно как с солеными, так и сладкими добавками.

Классические американские панкейки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 200 граммов муки;
– чайная ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 30 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин. Перемешайте блендером, миксером или вручную до однородности. Добавьте молоко и снова перемешайте.
  2. Влейте растительное масло и еще раз смешайте.
  3. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Вылейте тесто на разогретую сковороду и жарьте на медленном огне до появления пузырьков.
  4. Масло на сковороду добавлять не нужно, чтобы поджаристая часть была равномерно румяной. Для того чтобы панкейки не прилипали, жир добавляется непосредственно в тесто.
  5. Подавайте панкейки с кусочком масла и сиропом. Также можно добавить сахарную пудру, орешки или любые ягоды.

Запеченные в авокадо яйца

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 авокадо;
– 4 яйца;
– зеленый лук – по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте авокадо на половинки и удалите косточки. Ложкой удалите немного мякоти из центра каждой половинки, чтобы яйцо полностью поместилось.
  2. Выложите авокадо в форму для выпечки или сковороду без ручки, чтобы они плотно соприкасались друг с другом.
  3. В каждую половинку авокадо разбейте по одному яйцу. Сверху посыпьте солью и смесью перцев или трав.
  4. Разогрейте духовку до 210 градусов.
  5. Выпекайте авокадо с яйцами примерно 10 – 15 минут.
  6. Выньте из духовки, посыпьте зеленым луком и подавайте.

Важный кулинарный секрет: зачем ставить тесто в холодильник.