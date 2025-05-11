Завтрак на День матери: что особенного приготовить –подборка оригинальных рецептов

Праздничный завтрак должен быть не только вкусным, но и оригинальным. 24 Канал предлагает подборку рецептов, в которой вы точно найдете что-то интересное.

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Ингредиенты:

– 100 граммов овсяной крупы;

– 300 граммов воды;

– 1 столовая ложка пасты мисо соевой;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– 2 яйца.

Приготовление:

Пока варится овсянка, можно сварить или поджарить яйцо. Затем охладите их в воде, очистите и добавьте к блюду.

Когда крупа будет готова, добавьте масло и хорошо перемешайте. Переложите на тарелки.

Вскипятите воду, добавьте мисо и засыпьте крупу. Уменьшите огонь и варите овсянку в течение 15 минут, регулярно помешивая.

Ингредиенты:

– оливковое масло со специями и чесноком;

– 4 ломтика тостового хлеба;

– 2 авокадо;

– 4 томата черри;

– соль и перец по вкусу, зелень;

– половинка лимона.

Приготовление:

Добавьте примерно 2 чайные ложки масла. Украсьте свежим перцем и зеленью и подавайте к столу.

Намажьте половину пюре авокадо на каждый ломтик тоста. Слегка сбрызните лимонным соком. Сверху выложите две половинки помидоров.

Поджарьте тосты на сковороде. Помидоры помойте и разрежьте на половинки. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточки и большой ложкой выньте мякоть. Разомните авокадо в миске вилкой.

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 5 столовых ложек греческого йогурта;

– 3 чайные ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 4 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу;

– 1/2 чайной ложки хлопьев чили.

Приготовление:

Смешайте йогурт с одним измельченным зубчиком чеснока (пропустите через пресс) и щепоткой соли.

Тем временем растопите сливочное масло на сковороде, после чего добавьте чили хлопья и черный перец. Хорошо перемешайте и снимите сковороду с огня.

В кастрюле вскипятите воду, добавьте столовую ложку уксуса и уменьшите огонь. Разбейте яйца по одному в маленькие чашки или миски. В воде сделайте воронку и осторожно влейте туда яйцо. Варите 2 – 3 минуты. Шумовкой осторожно выньте яйцо и слейте лишнюю воду. Повторите то же самое для остальных яиц.