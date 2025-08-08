Зеленый горошек – замечательное дополнение к множеству блюд. И куда лучше заготовить его самому, чем надеяться на производителей.

Чтобы результат был просто идеальным, обязательно консервируйте молодой сахарный горошек. Именно он станет фантастической основой для ваших салатов и закусок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Beszamel.

Как заготовить зеленый горошек на зиму?

Время : 45 минут + замачивание

: 45 минут + замачивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенного зеленого горошка;

– 20 граммов сахара;

– 20 граммов соли;

– 400 миллилитров воды;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

– 15 миллилитров уксуса 5%.

Приготовление:

Высыпьте горох в дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой, чтобы убрать любые примеси. Переложите в кастрюлю, залейте водой и оставьте замачиваться примерно на 3 часа. После этого воду слейте. Долейте свежую холодную воду, поставьте кастрюлю на огонь и начните нагревать. Как только вода закипит - добавьте сок одного лимона или добавьте щепотку лимонной кислоты, чтобы горошек сохранили цвет. Варите около 3 минут, не дольше, чтобы горошек не сморщился. Маринад можно готовить параллельно. В кастрюле смешайте холодную воду с сахаром и солью, доведите до кипения, затем влейте уксус и еще раз вскипятите. Разложите горячий горох по стерильным банкам и залейте кипящим маринадом так, чтобы он полностью покрывал зерна. Закройте крышками и простерилизуйте банки около 10 минут. Охладите при комнатной температуре, после чего храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

