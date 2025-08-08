Зелений горошок – чудовий додаток до безлічі страв. І куди краще заготувати його самому, аніж сподіватися на виробників.

Щоб результат був просто ідеальним, обовʼязково консервуйте молодий цукровий горошок. Саме він стане фантастичною основою для ваших салатів та закусок, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Beszamel.

Як заготувати зелений горошок на зиму?

Час : 45 хвилин + замочування

: 45 хвилин + замочування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів очищеного зеленого горошку;

– 20 грамів цукру;

– 20 грамів солі;

– 400 мілілітрів води;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

– 15 мілілітрів оцту 5%.

Приготування:

Висипте горох у друшляк і добре промийте під проточною водою, щоб прибрати будь-які домішки. Перекладіть у каструлю, залийте водою та залиште замочуватися приблизно на 3 години. Після цього воду злийте. Долийте свіжу холодну воду, поставте каструлю на вогонь і почніть нагрівати. Щойно вода закипить — додайте сік одного лимона або додайте щіпку лимонної кислоти, щоб горошок зберегли колір. Варіть близько 3 хвилин, не довше, щоб горошок не зморщився. Маринад можна готувати паралельно. У каструлі змішайте холодну воду з цукром та сіллю, доведіть до кипіння, потім влийте оцет і ще раз закип’ятіть. Розкладіть гарячий горох по стерильних банках і залийте киплячим маринадом так, щоб він повністю покривав зерна. Закрийте кришками та простерилізуйте банки близько 10 хвилин. Охолодіть при кімнатній температурі, після чого зберігайте в темному прохолодному місці.

Смачного!

