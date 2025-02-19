"Не бійтеся фантазувати": рублені котлетки в духовці, які не соромно подати і в ресторані

Апетитні котлетки – завжди бажані гості на нашому столі. А деякі рецепти гарантують, що вони вийдуть просто неперевершеними.

Як запевняє суперфіналістка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко, не варто боятися фантазії, адже це можливість створити шедевр. Принаймні, запечені рублені котлетки точно наблизять до цієї мети. 24 Канал пропонує створити свій шедевр за рецептом, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт рублених котлеток у духовці

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 помідор;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки борошна;

– 200 грамів твердого сиру;

– 2 чайні ложки сушеного часнику;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте куряче філе та помідор на дрібні шматочки. Додайте до них сметану, яйце, спеції та борошно. Добре перемішайте до однорідної маси. Сформуйте котлети. Викладайте котлети на деко, застелене пергаментним папером. Посипте натертим сиром і випікайте 35 хвилин при температурі 200 градусів. Якщо бажаєте отримати золотисту скоринку, наприкінці випікання на кілька хвилин увімкніть режим гриля.

Смачного!

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