24 травня, 12:24
Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин
Основні тези
- Бісквітний рулет зі згущеним молоком готується за 30 хвилин і розрахований на 6 – 8 порцій.
- Рулет з ніжного бісквітного тіста, який обволікає насиченим кремом зі згущеного молока та шоколадної глазурі.
Ніжний бісквітний рулет зі згущеним молоком та шоколадною помадкою – ідеальний вибір для урочистостей або тихого чаювання. Цей десерт ще й швидкий і простий у приготуванні.
Спробуйте всього один раз і він стане фаворитом серед ласощів. Рецептом ніжного бісквітного рулету зі згущеним молоком ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.
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Бісквітний рулет зі згущеним молоком
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 5 столових ложок вареного згущеного молока.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром і додайте дрібку солі. Потім додайте борошно і перемішайте лопаткою.
- Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
- Витягніть готовий корж, загорніть в рулет, потім розверніть та змастіть згущеним молоком.
- Знову заверніть в рулет і посипте цукровою пудрою на смак чи покрийте шоколадною глазур'ю.
Готово!
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