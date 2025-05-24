Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин

Ніжний бісквітний рулет зі згущеним молоком та шоколадною помадкою – ідеальний вибір для урочистостей або тихого чаювання. Цей десерт ще й швидкий і простий у приготуванні.

Спробуйте всього один раз і він стане фаворитом серед ласощів. Рецептом ніжного бісквітного рулету зі згущеним молоком ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik. Читайте також Справжній хіт цього сезону: готуємо полуничний тирамісу-рулет Бісквітний рулет зі згущеним молоком Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 150 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 5 столових ложок вареного згущеного молока. Приготування: Яйця збийте з цукром і додайте дрібку солі. Потім додайте борошно і перемішайте лопаткою.

Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці 10 – 15 хвилин при 180 градусах.

Витягніть готовий корж, загорніть в рулет, потім розверніть та змастіть згущеним молоком.

Знову заверніть в рулет і посипте цукровою пудрою на смак чи покрийте шоколадною глазур'ю. Готово! Теж смачно: терте печиво з полуницею.