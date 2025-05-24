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24 травня, 12:24
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Повітряний і надзвичайно смачний: бісквітний рулет зі згущеним молоком за 30 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Бісквітний рулет зі згущеним молоком готується за 30 хвилин і розрахований на 6 – 8 порцій.
  • Рулет з ніжного бісквітного тіста, який обволікає насиченим кремом зі згущеного молока та шоколадної глазурі.

Ніжний бісквітний рулет зі згущеним молоком та шоколадною помадкою – ідеальний вибір для урочистостей або тихого чаювання. Цей десерт ще й швидкий і простий у приготуванні.

Спробуйте всього один раз і він стане фаворитом серед ласощів. Рецептом ніжного бісквітного рулету зі згущеним молоком ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Бісквітний рулет зі згущеним молоком

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів борошна; 
– дрібка солі; 
– 5 столових ложок вареного згущеного молока.

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром і додайте дрібку солі. Потім додайте борошно і перемішайте лопаткою.
     
  2. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
     
  3. Витягніть готовий корж, загорніть в рулет, потім розверніть та змастіть згущеним молоком.
     
  4. Знову заверніть в рулет і посипте цукровою пудрою на смак чи покрийте шоколадною глазур'ю.

Готово!

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