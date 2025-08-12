Поки триває сезон овочів, треба насолоджуватися ним на повну! Салат – чудова опція, з якою ви отримаєте значно більше, ніж почуття ситості.

Швидке приготування, мінімальна обробка, яскравий смак – перелік аргументів на користь цього салату надто довгий, щоб пригадати усе. 24 Канал радить кожному відчути цю палітру задоволення з рецептом порталу "На пенсії". Цікаво Більшість порад – міфи: як купити справжній мед і не потрапити на підробку – секрет пасічників Як приготувати смачний салат з баклажанами? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 баклажани;

– 3 моркви;

– 2 болгарських перці;

– пів склянки олії;

– 1 склянка оцту;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пів склянки цукру;

Баклажани та перець нарізаємо кубиками, моркву – кружальцями. У великій каструлі доводимо воду до кипіння, додаємо олію, оцет, сіль і цукор. Відварюємо овочі по черзі: моркву – приблизно 15 хвилин після закипання, баклажанам та перцю достатньо по 3 хвилини. Готові овочі охолоджуємо, приправляємо чорним перцем, подрібненим кропом і часником. Найкраще дати йому настоятися у холодильнику – так смаки змішаються ще краще. Смачного!