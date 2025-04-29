Корисно та смачно: простий салат без майонезу, який захочеться повторити

Майонез – звичний вибір для заправки салатів. Але існує безліч способів зробити страву смачною, легкою та корисною, не покладаючись на цей соус.

24 Канал пропонує приготувати легкий салат без майонезу – з авокадо, помідорів та тунця, заправлених оливковою олією. А його подача стане вдалою прикрасою будь-якого столу. Читайте також Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок Салат з авокадо, помідорами та тунцем Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 2 помідори;

– кілька гілочок кропу;

– 3 – 4 пера зеленої цибулі;

– 180 грамів консервованого тунця;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– сіль – на смак;

– 1 чайна ложка лимонного соку. Приготування: Наріжте м'якуш авокадо та помідори невеликими кубиками, подрібніть зелень. Розімніть вилкою тунця.

Змішайте масло, соєвий соус і кріп, полийте рибу і перемішайте.

Помідори злегка посоліть і змішайте із зеленою цибулею. Авокадо збризкайте лимонним соком.

Викладіть на блюдо шарами авокадо, тунець та помідори. Готово! Теж смачно: корисний салат з тунцем і яйцем.