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29 квітня, 12:39
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Корисно та смачно: простий салат без майонезу, який захочеться повторити

Марта Касіянчук

Майонез – звичний вибір для заправки салатів. Але існує безліч способів зробити страву смачною, легкою та корисною, не покладаючись на цей соус.

24 Канал пропонує приготувати легкий салат без майонезу – з авокадо, помідорів та тунця, заправлених оливковою олією. А його подача стане вдалою прикрасою будь-якого столу.

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Салат з авокадо, помідорами та тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
 1 авокадо;
– 2 помідори;
– кілька гілочок кропу;
– 3 – 4 пера зеленої цибулі;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– сіль – на смак;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Наріжте м'якуш авокадо та помідори невеликими кубиками, подрібніть зелень. Розімніть вилкою тунця.
     
  2. Змішайте масло, соєвий соус і кріп, полийте рибу і перемішайте.
     
  3. Помідори злегка посоліть і змішайте із зеленою цибулею. Авокадо збризкайте лимонним соком.
     
  4. Викладіть на блюдо шарами авокадо, тунець та помідори.

Готово!

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