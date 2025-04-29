29 квітня, 12:39
Корисно та смачно: простий салат без майонезу, який захочеться повторити
Майонез – звичний вибір для заправки салатів. Але існує безліч способів зробити страву смачною, легкою та корисною, не покладаючись на цей соус.
24 Канал пропонує приготувати легкий салат без майонезу – з авокадо, помідорів та тунця, заправлених оливковою олією. А його подача стане вдалою прикрасою будь-якого столу.
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Салат з авокадо, помідорами та тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 2 помідори;
– кілька гілочок кропу;
– 3 – 4 пера зеленої цибулі;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– сіль – на смак;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Наріжте м'якуш авокадо та помідори невеликими кубиками, подрібніть зелень. Розімніть вилкою тунця.
- Змішайте масло, соєвий соус і кріп, полийте рибу і перемішайте.
- Помідори злегка посоліть і змішайте із зеленою цибулею. Авокадо збризкайте лимонним соком.
- Викладіть на блюдо шарами авокадо, тунець та помідори.
Готово!
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