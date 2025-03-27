Лише буряк та солоні огірки: простий салат, який може бути і намазкою

Буряк – універсальний овоч, з якого можна зробити багато смачних страв. Й інколи для цього потрібно додати мінімум інгредієнтів.

Цей салат-намазку в народі ще називають "буряковою ікрою". ВІн смачний в гарячому та холодному вигляді, тому смакуватиме і як додаток до гарнірів, і як намазка на бутерброди, інфомує 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт салату-намазки з буряка

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варних буряки;

– 2 – 3 солоні огірки;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 чайні ложки цукру;

– 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варений буряк натираємо, розмір тертки – на ваш вибір. Цибулю нарізаємо на чверть кільця та смажимо до золотистості. Додаємо томатну пасту та смажимо 2 – 3 хвилини. Додаємо буряк та давлений часник, солимо, перчимо, перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. Додаємо натерті огірки та тушкуємо ще 5 хвилин на малому вогні.

Смачного!

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