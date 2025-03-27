27 березня, 10:50
Лише буряк та солоні огірки: простий салат, який може бути і намазкою
Буряк – універсальний овоч, з якого можна зробити багато смачних страв. Й інколи для цього потрібно додати мінімум інгредієнтів.
Цей салат-намазку в народі ще називають "буряковою ікрою". ВІн смачний в гарячому та холодному вигляді, тому смакуватиме і як додаток до гарнірів, і як намазка на бутерброди, інфомує 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт салату-намазки з буряка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варних буряки;
– 2 – 3 солоні огірки;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Варений буряк натираємо, розмір тертки – на ваш вибір.
- Цибулю нарізаємо на чверть кільця та смажимо до золотистості.
- Додаємо томатну пасту та смажимо 2 – 3 хвилини.
- Додаємо буряк та давлений часник, солимо, перчимо, перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин.
- Додаємо натерті огірки та тушкуємо ще 5 хвилин на малому вогні.
Смачного!
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