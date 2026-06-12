Головний салат літа з черешнею: такого колориту ви давно не відчували

Ягоди та фрукти – це не лише можливість насолодитися смачними десертами, а й цікаві опції для салатів. Наприклад, черешня чудово смакуватиме з сиром.

Салат з черешнею дозволить по-новому відчути смак літа та потішити себе оригінальним поєднанням смаків. Як зробити це легко і без зусиль – розповідає TikTok go.yana.

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Як зробити салат з черешнею?

Інгредієнти:

– черешня;

– листя салату;

– 2 огірки;

– м’яка фета (моцарела, рікота, бурата чи будь-який м’який сир);

– лохина (за бажанням);

– горішки (підсмажити на сухій сковороді, щоб розкрився смак та аромат);

заправка:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– сіль;

– італійська суміш спецій.

Цей салат вас приємно вразить: дивіться відео

Приготування: