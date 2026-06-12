Салат с черешней позволит по-новому ощутить вкус лета и порадовать себя оригинальным сочетанием вкусов. Как сделать это легко и без усилий – рассказывает TikTok go.yana.

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Как приготовить салат с черешней?

Ингредиенты:

– черешня;

– листья салата;

– 2 огурца;

– мягкая фета (моцарелла, рикотта, бурата или любой мягкий сыр);

– черника (по желанию);

– орешки (поджарить на сухой сковороде, чтобы раскрылся вкус и аромат);

заправка:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– соль;

– итальянская смесь специй.

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Приготовление: