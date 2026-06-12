Салат з черешнею дозволить по-новому відчути смак літа та потішити себе оригінальним поєднанням смаків. Як зробити це легко і без зусиль – розповідає TikTok go.yana.
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Як зробити салат з черешнею?
Інгредієнти:
– черешня;
– листя салату;
– 2 огірки;
– м’яка фета (моцарела, рікота, бурата чи будь-який м’який сир);
– лохина (за бажанням);
– горішки (підсмажити на сухій сковороді, щоб розкрився смак та аромат);
заправка:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– сіль;
– італійська суміш спецій.
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Приготування:
- Для приготування салату спочатку ретельно промийте й обсушіть листя, після чого порвіть його руками на невеликі шматочки прямо в глибоку миску.
- Свіжі огірки наріжте тонкими скибочками, а з митої черешні видаліть кісточки та розділіть кожну ягоду навпіл.
- Горішки викладіть на суху пательню і злегка підсмажте кілька хвилин до появи інтенсивного аромату, а для соусу окремо змішайте оливкову олію з яблучним оцтом, сіллю та італійськими спеціями.
- Поверх салатного листя акуратно розкладіть підготовлені огірки, половинки черешні та, за бажанням, лохину, додайте шматочки м'якого сиру, посипте страву хрусткими горішками і перед самою подачею рівномірно полийте все пряною заправкою.