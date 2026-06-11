Сезон полуниці – це час, коли всі насолоджуються її солодким та соковитим смаком. Під час чищення ягід більшість із нас автоматично обрізає зелені хвостики та відправляє їх у смітник як непотрібні відходи, хоча насправді це дуже цінний інгредієнт, розповідає Kobieta.

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Що робити з "хвостиками" полуниці?

Плодоніжки насправді є надзвичайно цінними. Вони містять величезну кількість біологічно активних сполук, серед яких клітковина, вітаміни C та E, корисні поліфеноли, омега-3 жирні кислоти, а також лютеїн і бета-каротин. Науковці наголошують, що ці зелені "відходи" є напрочуд універсальним кулінарним інгредієнтом.

У плодоніжках багато вітамінів / Фото Pixabay

Якщо додати свіжі плодоніжки у блендер під час приготування літніх коктейлів чи смузі, їхній трав'янистий присмак стане абсолютно непомітним, а користь напою зросте в рази. Ще на основі полуничної зелені можна створювати оригінальне домашнє песто, пікантні намазки для канапок або вітамінні заправки до гарячої пасти.

Чудовий і простий спосіб застосувати хвостики з користю для організму – приготувати ароматний вітамінний настій у стилі zero-waste (без відходів). Для цього зрізані зі свіжих і добре вимитих ягід плодоніжки додатково промивають у прохолодній воді, щоб видалити найдрібніші порошинки.

Потім зелень викладають у чашку або заварник, додають для свіжості скибочку лимона і заливають гарячою водою, але не окропом, аби зберегти вітаміни. Напою дають настоятися під кришкою приблизно 10 – 15 років, щоб він увібрав у себе весь ніжний аромат та корисні елементи.

Готовий настій можна пити теплим одразу після проціджування або ж перелити у скляну пляшку й добре охолодити в холодильнику, отримавши чудовий освіжаючий тонік для спекотного літнього дня.