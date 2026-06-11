Сезон клубники – это время, когда все наслаждаются ее сладким и сочным вкусом. Во время чистки ягод большинство из нас автоматически обрезает зеленые хвостики и отправляет их в мусор как ненужные отходы, хотя на самом деле это очень ценный ингредиент, рассказывает Kobieta.

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Что делать с «хвостиками» клубники?

Плодоножки на самом деле чрезвычайно ценны. Они содержат огромное количество биологически активных соединений, среди которых клетчатка,, витамины C и E, полезные полифенолы, омега-3 жирные кислоты, а также лютеин и бета-каротин. Ученые отмечают, что эти зеленые «отходы» являются удивительно универсальным кулинарным ингредиентом.

В плодоножках много витаминов / Фото Pixabay

Если добавить свежие плодоножки в блендер при приготовлении летних коктейлей или смузи, их травянистый привкус станет абсолютно незаметным, а польза напитка возрастет в разы. Еще на основе клубничной зелени можно создавать оригинальное домашнее песто, пикантные намазки для канапе или витаминные заправки к горячей пасте.

Прекрасный и простой способ использовать хвостики с пользой для организма – приготовить ароматный витаминный настой в стиле zero-waste (без отходов). Для этого срезанные со свежих и хорошо вымытых ягод плодоножки дополнительно промывают в прохладной воде, чтобы удалить мельчайшие пылинки.

Затем зелень выкладывают в чашку или заварник, добавляют для свежести ломтик лимона и заливают горячей водой, но не кипятком, чтобы сохранить витамины. Напитку дают настояться под крышкой примерно 10 – 15 минут, чтобы он впитал в себя весь нежный аромат и полезные элементы.

Готовый настой можно пить теплым сразу после процеживания или перелить в стеклянную бутылку и хорошо охладить в холодильнике, получив замечательный освежающий тоник для жаркого летнего дня.