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7 квітня, 23:32
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Найкращий великодній салат з хроном: виглядає як в найкращому ресторані і має довгу історію

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салати – обов'язковий гість будь-якої святкової програми. І колоритні інгредієнти додатуть застіллю особливих відтінків.

Цей салат має довгу історію, але якщо викласти його шарами, то це додасть йому ресторанної естетики. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей смаколик з ТікТок tak.smachno.tyt

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Рецепт салату з хроном 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 5 – 6 варених яєць;
– 2 малих курячих філе (смажимо з улюбленими спеціями);
– 120 грамів родзинок (замочених у кип'ятку на 20 хвилин);
– 100 – 150 грамів готового хрону;
– майонез. 

Як приготувати салат з хроном: відео 

Приготування

  1. Усі інгредієнти готуємо заздалегідь. 
  2. Білки відділяємо від жовтків, натираємо. 
  3. Викладаємо салат щарами: яйце, хрін, майонез, родзинки, шматочки курячого філе. 
  4. Зверху можна затерти сиром, жовтком або прикрасити зеленню.

Смачного!

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