Кабачки більше не смажимо: геніальний салат на раз-два

Є так багато способів смачно приготувати кабачки! Але цей ситний салат має усі шанси на те, щоб стати беззаперечним переможцем.

Салат не виглядає очевидним рішенням для кабачків, однак саме він може стати сюрпризом, який тішитиме щодня. Як зробити все швидко та отримати найкращий результат – розповідає Ania gotuje. Читайте також Цей кляр для відбивних став хітом TikTok: м’ясо виходить у неймовірній скоринці Як зробити салат з кабачків? Інгредієнти:

– 1 великий кабачок або 2 маленьких;

– 100 г сиру фета;

– 1 середній лимон;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 середній зубчик часнику;

– 3 столові ложки кедрових горіхів;

– жменя свіжої зелені: руколи, базиліка або орегано спеції:

– 1/4 чайної ложки солі, більша дрібка перцю. Приготування: Помийте один великий або два менших молодих кабачки з м'якою шкіркою та видаліть кінчики. Наріжте овочі максимально тонкими, майже прозорими скибочками або смужками за допомогою овочерізки, спеціальної тертки чи гострого ножа. Чим тоншою буде нарізка, тим швидше маринад розм'якшить шматочки та зробить їх смак насиченішим. Перекладіть кабачки в миску, додайте свіжовичавлений сік одного лимона, 4 столові ложки оливкової олії, чверть чайної ложки солі та подрібнений зубчик часнику. Обережно все перемішайте, накрийте кришкою і залиште маринуватися при кімнатній температурі або в холодильнику на 10 – 30 хвилин до розм'якшення овочів. Як альтернативу, можна спочатку замаринувати кабачки з лимонним соком, часником і сіллю на годину в холодильнику, потім злити виділену рідину і лише після цього заправити олією. Проте для збереження яскравого цитрусового смаку краще залишити весь маринад. Безпосередньо перед подачею перекладіть готові кабачки на тарілку за допомогою кулінарних щипців. Зверху покришіть сир фета, присипте страву свіжомеленим перцем, кедровими горішками та прикрасьте листочками базиліку чи руколи. За бажанням полийте салат залишками маринаду з миски або додайте ще трохи оливкової олії.