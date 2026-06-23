Салат не кажется очевидным вариантом для кабачков, однако именно он может стать приятным сюрпризом, который будет радовать вас каждый день. Как приготовить всё быстро и добиться наилучшего результата — рассказывает Ania gotuje.
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Как приготовить салат из кабачков?
Ингредиенты:
– 1 большой кабачок или 2 маленьких;
– 100 г сыра фета;
– 1 средний лимон;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 средний зубчик чеснока;
– 3 столовые ложки кедровых орехов;
– горсть свежей зелени: руккола, базилик или орегано; специи:
– 1/4 чайной ложки соли, щепотка перца.
Приготовление:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Вымойте один большой или два поменьше молодых кабачка с мягкой кожурой и удалите кончики.
- Нарежьте овощи максимально тонкими, почти прозрачными ломтиками или полосками с помощью овощерезки, специальной терки или острого ножа. Чем тоньше будет нарезка, тем быстрее маринад размягчит кусочки и сделает их вкус насыщеннее.
- Переложите кабачки в миску, добавьте свежевыжатый сок одного лимона, 4 столовые ложки оливкового масла, четверть чайной ложки соли и измельченный зубчик чеснока.
- Аккуратно всё перемешайте, накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре или в холодильнике на 10 – 30 минут до размягчения овощей.
- В качестве альтернативы можно сначала замариновать кабачки с лимонным соком, чесноком и солью на час в холодильнике, затем слить выделившуюся жидкость и только после этого заправить маслом.
- Однако для сохранения яркого цитрусового вкуса лучше оставить весь маринад.
- Непосредственно перед подачей переложите готовые кабачки на тарелку с помощью кулинарных щипцов.
- Сверху покрошите сыр фета, посыпьте блюдо свежемолотым перцем, кедровыми орешками и украсьте листиками базилика или рукколы.
- По желанию полейте салат остатками маринада из миски или добавьте еще немного оливкового масла.