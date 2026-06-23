Салат не кажется очевидным вариантом для кабачков, однако именно он может стать приятным сюрпризом, который будет радовать вас каждый день. Как приготовить всё быстро и добиться наилучшего результата — рассказывает Ania gotuje.

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Как приготовить салат из кабачков?

Ингредиенты:

– 1 большой кабачок или 2 маленьких;

– 100 г сыра фета;

– 1 средний лимон;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 средний зубчик чеснока;

– 3 столовые ложки кедровых орехов;

– горсть свежей зелени: руккола, базилик или орегано; специи:

– 1/4 чайной ложки соли, щепотка перца.

Приготовление: