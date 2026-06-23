Салат не виглядає очевидним рішенням для кабачків, однак саме він може стати сюрпризом, який тішитиме щодня. Як зробити все швидко та отримати найкращий результат – розповідає Ania gotuje.

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Як зробити салат з кабачків?

Інгредієнти:

– 1 великий кабачок або 2 маленьких;

– 100 г сиру фета;

– 1 середній лимон;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 середній зубчик часнику;

– 3 столові ложки кедрових горіхів;

– жменя свіжої зелені: руколи, базиліка або орегано спеції:

– 1/4 чайної ложки солі, більша дрібка перцю.

Приготування: