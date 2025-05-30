З цим салатом навіть звичайний день перетвориться на свято. Це той випадок, коли потішити себе чимось смачненьким можна швидко та без зусиль.

Святковий салат з улюблених інгредієнтів – це чудова нагода завершити ще один цикл робочого тижня. Додаткових турбот це не створить, а от яскраві спогади гарантовані, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. До речі Це просто шаленство: який найдорожчий десерт у світі – його ціна вражає Рецепт салату з куркою та сиром Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 4 яйця;

– 1 цибулина;

– 1 яблуко;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 3 гілочки кропу для прикраси. Приготування: Куряче філе та яйця відварюємо. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та обсмажуємо. Філе нарізаємо кубиками та перемащуємо майонезом, викладаємо шар цибулі, потім яйця і покриваємо майонезною сіткою. Натираємо яблука та яйця, ще раз покриваємо майонезом. Прикрашаємо кропом. Смачного! Сардини та яйця: найдешевша намазка, яка завжди врятує.