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30 травня, 10:35
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Суцільна насолода: салат з куркою, сиром та яйцями – все улюблене в одній тарілці

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з куркою, сиром та яйцями перетворює звичайний день на свято.
  • Страва готується швидко та без зусиль.

З цим салатом навіть звичайний день перетвориться на свято. Це той випадок, коли потішити себе чимось смачненьким можна швидко та без зусиль.

Святковий салат з улюблених інгредієнтів – це чудова нагода завершити ще один цикл робочого тижня. Додаткових турбот це не створить, а от яскраві спогади гарантовані, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

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Рецепт салату з куркою та сиром 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 куряче філе;
– 4 яйця;
– 1 цибулина;
– 1 яблуко;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 3 гілочки кропу для прикраси. 

Приготування

  1. Куряче філе та яйця відварюємо. 
  2. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та обсмажуємо.
  3. Філе нарізаємо кубиками та перемащуємо майонезом, викладаємо шар цибулі, потім яйця і покриваємо майонезною сіткою.
  4. Натираємо яблука та яйця, ще раз покриваємо майонезом.
  5. Прикрашаємо кропом. 

Смачного!

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