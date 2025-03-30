Класика завжди актуальна: рецепт салату "Мімоза" з сардиною – він не втрачає популярності з 90-х

Салат "Мімоза" – це завжди про святковий настрій, навіть якщо ви вирішите приготувати його у будні дні. Тим паче, що це справа кількох хвилин.

"Мімоза" з сардиною – це можливість створити кулінарну магію з найпростішими бюджетними інгредієнтами. Рецепт родом з 90-х, однак навіть зараз він не втрачає своєї актуальності. розповідає 24 Канал з посиланням на портал "4sport".

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Рецепт "Мімози" з сардиною

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– банка сардини в олії;

– 2 картоплини;

– 3 яйця;

– 1 велика морква;

– 1 цибулина;

– майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для прикраси.

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі, моркву та яйця до готовності. Залиште їх вистигати. Очистіть цибулю і наріжте дрібними брусочками. Залийте її холодною водою і додайте столову ложку оцту. Залиште маринуватися. Відкрийте банку сардин, перекладіть рибу в тарілку та видаліть кістки. Розімніть рибу вилкою до однорідного стану. Наріжте картоплю дрібними кубиками і поділіть на дві частини. Окремо відділіть білки від жовтків. Викладіть першу частину картоплі в глибоку тарілку рівним шаром. Змастіть картоплю майонезом, посоліть і поперчіть. Помістіть сардину на картоплю. Злийте воду з цибулі, відіжміть її і викладіть поверх риби. Змастіть цибулю майонезом. Почистіть варену моркву і натріть на великій тертці, викладіть на цибулю та також змастіть майонезом. Білки наріжте кубиками, виклдіть наступним шаром, змастіть Викладіть картоплю, що залишилася, і також покрийте майонезом. Натріть яєчні жовтки на дрібній тертці і покрийте ними салат. Прикрасьте салат зеленню. Поставте у холодильник, щоб він добре просочився.

Смачного!

І без жодних турбот: швидкий яєчний салат на всі випадки життя.