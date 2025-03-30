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30 березня, 18:29
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Класика завжди актуальна: рецепт салату "Мімоза" з сардиною – він не втрачає популярності з 90-х

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат "Мімоза" – це завжди про святковий настрій, навіть якщо ви вирішите приготувати його у будні дні. Тим паче, що це справа кількох хвилин.

"Мімоза" з сардиною – це можливість створити кулінарну магію з найпростішими бюджетними інгредієнтами. Рецепт родом з 90-х, однак навіть зараз він не втрачає своєї актуальності. розповідає 24 Канал з посиланням на портал "4sport".

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Рецепт "Мімози" з сардиною

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– банка сардини в олії;
– 2 картоплини;
– 3 яйця;
– 1 велика морква;
– 1 цибулина;
– майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для прикраси. 

Приготування

  1. Відваріть картоплю в мундирі, моркву та яйця до готовності. Залиште їх вистигати.
  2. Очистіть цибулю і наріжте дрібними брусочками. Залийте її холодною водою і додайте столову ложку оцту. Залиште маринуватися.
  3. Відкрийте банку сардин, перекладіть рибу в тарілку та видаліть кістки.
  4. Розімніть рибу вилкою до однорідного стану.
  5. Наріжте картоплю дрібними кубиками і поділіть на дві частини.
  6. Окремо відділіть білки від жовтків.
  7. Викладіть першу частину картоплі в глибоку тарілку рівним шаром. Змастіть картоплю майонезом, посоліть і поперчіть.
  8. Помістіть сардину на картоплю.
  9. Злийте воду з цибулі, відіжміть її і викладіть поверх риби. Змастіть цибулю майонезом.
  10. Почистіть варену моркву і натріть на великій тертці, викладіть на цибулю та також змастіть майонезом. 
  11. Білки наріжте кубиками, виклдіть наступним шаром, змастіть
  12. Викладіть картоплю, що залишилася, і також покрийте майонезом. Натріть яєчні жовтки на дрібній тертці і покрийте ними салат. Прикрасьте салат зеленню.
  13. Поставте у холодильник, щоб він добре просочився. 

Смачного!

І без жодних турбот: швидкий яєчний салат на всі випадки життя. 