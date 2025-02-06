6 лютого, 00:20
Морква, горіхи – і готово: рецепт універсального салату до будь-яких страв
Кожній господині завжди хочеться доповнити гарнір новим смаковим акцентом. І салат – чудова можливість це зробити.
Досвід – це вміння створити шедевр навіть з найпростіших інгредієнтів. І цей салат – пряме тому підтвердження. 24 Канал пропонує спробувати цю універсальну страву від порталу Ukr.Media.
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Рецепт салату з морквою та горіхами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів моркви;
– 10 волоських горіхів (або інших);
– 3 – 4 зубчики часнику;
– приблизно 1 склянка сметани;
– сіль, перець та цукор до смаку;
– спеції (коріандр, гвоздика, чорний перець) – за бажанням;
– сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) – за бажанням.
Приготування:
- Натріть моркву на крупній тертці, трохи посоліть, злегка помніть та залиште на 5 хвилин. Це допоможе їй пустити сік і зробить текстуру м'якшою.
- Подрібніть горіхи у ступці, блендері або м'ясорубці. В ступці вони стають ніжнішими і маслянистішими.
- Пропустіть часник через прес.
- Запарте сухофрукти (родзинки, курагу, чорнослив) окропом на пів години, потім наріжте їх. Вони нададуть салату оригінального смаку і легкої солодкості.
- Змеліть коріандр, додайте дрібку солі та цукру. Змішайте з часником, горіхами і сухофруктами, якщо їх використовуєте.
- Додайте підготовлені інгредієнти до моркви, перемішайте і заправте сметаною. Майонез не підійде — сметана надає більш ніжного, натурального смаку.
- Найкраще залишити салат у холодильнику на 30 – 60 хвилин, щоб смаки стали насиченими і гармонійними.
- Перед подачею можна збризнути лимонним соком.
Смачного!
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