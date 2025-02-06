Морква, горіхи – і готово: рецепт універсального салату до будь-яких страв

Кожній господині завжди хочеться доповнити гарнір новим смаковим акцентом. І салат – чудова можливість це зробити.

Досвід – це вміння створити шедевр навіть з найпростіших інгредієнтів. І цей салат – пряме тому підтвердження. 24 Канал пропонує спробувати цю універсальну страву від порталу Ukr.Media.

Цікаво Про нього "гудів" увесь ТікТок: рецепт найкращого сніданкового сендвіча

Рецепт салату з морквою та горіхами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів моркви;

– 10 волоських горіхів (або інших);

– 3 – 4 зубчики часнику;

– приблизно 1 склянка сметани;

– сіль, перець та цукор до смаку;

– спеції (коріандр, гвоздика, чорний перець) – за бажанням;

– сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) – за бажанням.

Приготування:

Натріть моркву на крупній тертці, трохи посоліть, злегка помніть та залиште на 5 хвилин. Це допоможе їй пустити сік і зробить текстуру м'якшою. Подрібніть горіхи у ступці, блендері або м'ясорубці. В ступці вони стають ніжнішими і маслянистішими. Пропустіть часник через прес. Запарте сухофрукти (родзинки, курагу, чорнослив) окропом на пів години, потім наріжте їх. Вони нададуть салату оригінального смаку і легкої солодкості. Змеліть коріандр, додайте дрібку солі та цукру. Змішайте з часником, горіхами і сухофруктами, якщо їх використовуєте. Додайте підготовлені інгредієнти до моркви, перемішайте і заправте сметаною. Майонез не підійде — сметана надає більш ніжного, натурального смаку. Найкраще залишити салат у холодильнику на 30 – 60 хвилин, щоб смаки стали насиченими і гармонійними. Перед подачею можна збризнути лимонним соком.

Смачного!

Його обожнюють усі: рецепт домашнього хачапурі по-аджарськи.