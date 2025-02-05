Цей рецепт наробив галасу у соцмережах, а відтак – точно вартий уваги. 24 Канал пропонує відтворити його в спосіб, який вдалося зберегти BBC Food.

Цікаво Так вона почне псуватися: де не варто зберігати соняшникову олію – цю помилку роблять усі

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– вершкове масло для смаження;

– 2 скибочки білого хліба;

– 75 грамів тертого чеддеру;

– половина нарізаного кубиками помідора;

– 1 дрібно нарізана зелена цибуля;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Поставте велику антипригарну сковороду на середній вогонь.

Розбийте яйця в невелику миску, добре збийте та приправте сіллю і перцем.

Додайте шматок вершкового масла на сковороду і розтопіть його, нахиляючи сковороду, щоб масло розтеклося по всій поверхні.

Вилийте яйця на сковороду. Додайте одну скибочку хліба, переверніть її і перемістіть на край сковороди. Додайте іншу скибочку хліба, переверніть її, вирівнюючи обидві скибочки вздовж країв.

Готуйте приблизно 1 хвилину, поки яйце не затвердне, потім акуратно підніміть яйця і хліб великою лопаткою та переверніть усе разом.

Посипте сиром обидві скибочки хліба і зверху однієї з них викладіть нарізані томати та зелену цибулю.

Щоб завершити сендвіч, підгорніть омлет всередину, потім складіть одну скибочку хліба на іншу.