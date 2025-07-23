Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски І не треба нічого довго готувати: салат з мʼясом за лічені хвилини, який готують десятками років
23 липня, 08:29
1

І не треба нічого довго готувати: салат з мʼясом за лічені хвилини, який готують десятками років

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з м'ясом готується швидко і підходить для всієї сім'ї.
  • Рецепт забезпечує відмінний результат з мінімальними зусиллями.

Цей апетитний салат буде частим гостем на вашому столі. Так завжди трапляється з рецептами, які дарують найкращий результат за мінімум зусиль.

Для цього салату потрібно лише 3 інгредієнти, але це той випадок, коли йдеться про ідеальне поєднання. Соковите мʼясо, цибулина та морква – ось і все, що потрібно для смачної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

Не пропустіть Навіть найдосвідченіші не знають правильну відповідь: чи потрібно солити "Олів'є"

Як приготувати смачний салат з мʼясом? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 450 грамів готової свинини;
– 1 цибуля;
– 6 морквин.  

Приготування

  1. Мʼясо та моркву відварюємо.
  2. Розділяємо свинину на волокна, моркву нарізаємо брусочками. 
  3. Цибулю нарізаємо півкільцями. Додаємо 1,5 столової ложки холодної води та 1 столову ложку оцту, залишаємо маринуватися. Краще це зробити заздалегідь. 
  4. Все змішуємо, солимо, перчимо і заправляємо майонезом. 

Смачного!

Виходить дуже смачно: рецепт кабачків-фрі від Пави. 