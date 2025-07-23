І не треба нічого довго готувати: салат з мʼясом за лічені хвилини, який готують десятками років

Цей апетитний салат буде частим гостем на вашому столі. Так завжди трапляється з рецептами, які дарують найкращий результат за мінімум зусиль.

Для цього салату потрібно лише 3 інгредієнти, але це той випадок, коли йдеться про ідеальне поєднання. Соковите мʼясо, цибулина та морква – ось і все, що потрібно для смачної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Як приготувати смачний салат з мʼясом?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 450 грамів готової свинини;

– 1 цибуля;

– 6 морквин.

Приготування:

Мʼясо та моркву відварюємо. Розділяємо свинину на волокна, моркву нарізаємо брусочками. Цибулю нарізаємо півкільцями. Додаємо 1,5 столової ложки холодної води та 1 столову ложку оцту, залишаємо маринуватися. Краще це зробити заздалегідь. Все змішуємо, солимо, перчимо і заправляємо майонезом.

Смачного!

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