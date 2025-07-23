Для цього салату потрібно лише 3 інгредієнти, але це той випадок, коли йдеться про ідеальне поєднання. Соковите мʼясо, цибулина та морква – ось і все, що потрібно для смачної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Як приготувати смачний салат з мʼясом?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 450 грамів готової свинини;
– 1 цибуля;
– 6 морквин.

Приготування:

  1. Мʼясо та моркву відварюємо.
  2. Розділяємо свинину на волокна, моркву нарізаємо брусочками.
  3. Цибулю нарізаємо півкільцями. Додаємо 1,5 столової ложки холодної води та 1 столову ложку оцту, залишаємо маринуватися. Краще це зробити заздалегідь.
  4. Все змішуємо, солимо, перчимо і заправляємо майонезом.

Смачного!

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