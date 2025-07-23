Для цього салату потрібно лише 3 інгредієнти, але це той випадок, коли йдеться про ідеальне поєднання. Соковите мʼясо, цибулина та морква – ось і все, що потрібно для смачної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".
Не пропустіть Навіть найдосвідченіші не знають правильну відповідь: чи потрібно солити "Олів'є"
Як приготувати смачний салат з мʼясом?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 450 грамів готової свинини;
– 1 цибуля;
– 6 морквин.
Приготування:
- Мʼясо та моркву відварюємо.
- Розділяємо свинину на волокна, моркву нарізаємо брусочками.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Додаємо 1,5 столової ложки холодної води та 1 столову ложку оцту, залишаємо маринуватися. Краще це зробити заздалегідь.
- Все змішуємо, солимо, перчимо і заправляємо майонезом.
Смачного!
Виходить дуже смачно: рецепт кабачків-фрі від Пави.