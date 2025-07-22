На приготування кабачків-фрі потрібно лише 15 хвилин, а зі столу вони зникнуть миттєво. Їх варто запікати, тож ви точно уникнете зайвої олії, що б не вдалося при приготуванні картоплі. 24 Канал радить скористатися рецептом знаменитого Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати кабачки-фрі?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– сіль, перець до смаку;
– копчена паприка;
– трішки пармезану;
– кілька крапель олії.

Приготування:

  1. Нарізаємо кабачки так, як картоплю фрі.
  2. Додаємо паприку, сіль та перець.
  3. Поливаємо олією та посипаємо пармезаном.
  4. Добре перемішуємо.
  5. Випікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Смачного!

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