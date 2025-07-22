На приготовление кабачков-фри нужно всего 15 минут, а со стола они исчезнут мгновенно. Их стоит запекать, поэтому вы точно избежите лишнего масла, что бы не удалось при приготовлении картофеля. 24 Канал советует воспользоваться рецептом знаменитого Павы, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить кабачки-фри?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– соль, перец по вкусу;
– копченая паприка;
– немного пармезана;
– несколько капель масла.

Приготовление:

  1. Нарезаем кабачки так, как картофель фри.
  2. Добавляем паприку, соль и перец.
  3. Поливаем маслом и посыпаем пармезаном.
  4. Хорошо перемешиваем.
  5. Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

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