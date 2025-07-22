На приготовление кабачков-фри нужно всего 15 минут, а со стола они исчезнут мгновенно. Их стоит запекать, поэтому вы точно избежите лишнего масла, что бы не удалось при приготовлении картофеля. 24 Канал советует воспользоваться рецептом знаменитого Павы, которым он поделился в своем инстаграме.
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Как приготовить кабачки-фри?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– соль, перец по вкусу;
– копченая паприка;
– немного пармезана;
– несколько капель масла.
Приготовление:
- Нарезаем кабачки так, как картофель фри.
- Добавляем паприку, соль и перец.
- Поливаем маслом и посыпаем пармезаном.
- Хорошо перемешиваем.
- Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Приятного аппетита!
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