На приготовление кабачков-фри нужно всего 15 минут, а со стола они исчезнут мгновенно. Их стоит запекать, поэтому вы точно избежите лишнего масла, что бы не удалось при приготовлении картофеля. 24 Канал советует воспользоваться рецептом знаменитого Павы, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить кабачки-фри?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– соль, перец по вкусу;

– копченая паприка;

– немного пармезана;

– несколько капель масла.

Приготовление:

Нарезаем кабачки так, как картофель фри. Добавляем паприку, соль и перец. Поливаем маслом и посыпаем пармезаном. Хорошо перемешиваем. Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

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