Для этого салата нужно всего 3 ингредиента, но это тот случай, когда речь идет об идеальном сочетании. Сочное мясо, луковица и морковь – вот и все, что нужно для вкусной трапезы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Как приготовить вкусный салат с мясом?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 450 граммов готовой свинины;

– 1 лук;

– 6 морковок.

Приготовление:

Мясо и морковь отвариваем. Разделяем свинину на волокна, морковь нарезаем брусочками. Лук нарезаем полукольцами. Добавляем 1,5 столовой ложки холодной воды и 1 столовую ложку уксуса, оставляем мариноваться. Лучше это сделать заранее. Все смешиваем, солим, перчим и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

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