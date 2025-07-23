Для этого салата нужно всего 3 ингредиента, но это тот случай, когда речь идет об идеальном сочетании. Сочное мясо, луковица и морковь – вот и все, что нужно для вкусной трапезы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Как приготовить вкусный салат с мясом?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 450 граммов готовой свинины;
– 1 лук;
– 6 морковок.
Приготовление:
- Мясо и морковь отвариваем.
- Разделяем свинину на волокна, морковь нарезаем брусочками.
- Лук нарезаем полукольцами. Добавляем 1,5 столовой ложки холодной воды и 1 столовую ложку уксуса, оставляем мариноваться. Лучше это сделать заранее.
- Все смешиваем, солим, перчим и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
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