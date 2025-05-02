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2 травня, 08:45
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До всього пасує й неймовірно смакує: найпростіший рецепт італійського огіркового салату

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей салат подарує нотки свіжості для будь-якої трапези. Він швидкий у приготуванні, а смакові акценти в ньому підібрані просто ідеально.

Кілька хвилин – і свіжий салат вже на вашому столі. Як і більшість "представників" італійської кухні, він уособлює поєднання мінімуму зусиль та фантастичного результату, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт італійського салату з огірка

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 столова ложка соку лимона;
– 1 зубчик часнику;
– пів чайної ложки орегано;
– пів чайної ложки базиліку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 огірок;

Приготування: 

  1. Вичавіть сік з лимона в окрему мисочку. Огірок наріжте тонкими скибками.
  2. Роздавіть зубчик часнику в ступці або за допомогою ножа.
  3. З'єднайте в одній ємності нарізаний огірок, подрібнений часник і лимонний сік. Додайте оливкову олію, а також посипте все орегано й базиліком. Помішайте до однорідності.

Смачного!

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