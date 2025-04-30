Спаржу цілком по праву вважають одним з кращих гарнірів сезону, адже вона поєднує в собі користь та довершений смак. Як її приготувати, щоб зберегти усі корисні елементи та гарантувати неймовірний смак – розповість 24 Канал з посиланням на Shuba.

До теми Насолоджуємося, поки є нагода: простий рецепт смачнющої спаржі – не треба її варити

Рецепт запеченої спаржі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів спаржі;

– 240 мілілітрів оливкової олії;

– 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 210 градусів. Спаржу промийте, обсушіть, і якщо стебла мають жорсткі кінці — обріжте їх. За потреби нижню частину почистьте ножем або овочечисткою. Викладіть спаржу на деко, застелене фольгою, рівним шаром. Збризніть овочі оливковою олією, приправте сіллю та чорним перцем. Посипте зверху подрібненим часником. Запікайте 10 – 15 хвилин до м’якості та легкої рум’яності. Готову спаржу можна подавати одразу.

Смачного!

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