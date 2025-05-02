Кілька хвилин – і свіжий салат вже на вашому столі. Як і більшість "представників" італійської кухні, він уособлює поєднання мінімуму зусиль та фантастичного результату, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт італійського салату з огірка

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 столова ложка соку лимона;

– 1 зубчик часнику;

– пів чайної ложки орегано;

– пів чайної ложки базиліку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 огірок;

Приготування:

Вичавіть сік з лимона в окрему мисочку. Огірок наріжте тонкими скибками. Роздавіть зубчик часнику в ступці або за допомогою ножа. З'єднайте в одній ємності нарізаний огірок, подрібнений часник і лимонний сік. Додайте оливкову олію, а також посипте все орегано й базиліком. Помішайте до однорідності.

Смачного!

Смачно і практично: популярна запіканка з локшини на всю сімʼю.