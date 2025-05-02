Кілька хвилин – і свіжий салат вже на вашому столі. Як і більшість "представників" італійської кухні, він уособлює поєднання мінімуму зусиль та фантастичного результату, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
Читайте також Елегантна вечеря без зайвих зусиль: як правильно запікати спаржу – рецепт без турбот
Рецепт італійського салату з огірка
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 столова ложка соку лимона;
– 1 зубчик часнику;
– пів чайної ложки орегано;
– пів чайної ложки базиліку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 огірок;
Приготування:
- Вичавіть сік з лимона в окрему мисочку. Огірок наріжте тонкими скибками.
- Роздавіть зубчик часнику в ступці або за допомогою ножа.
- З'єднайте в одній ємності нарізаний огірок, подрібнений часник і лимонний сік. Додайте оливкову олію, а також посипте все орегано й базиліком. Помішайте до однорідності.
Смачного!
Смачно і практично: популярна запіканка з локшини на всю сімʼю.