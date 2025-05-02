Несколько минут – и свежий салат уже на вашем столе. Как и большинство "представителей" итальянской кухни, он олицетворяет сочетание минимума усилий и фантастического результата, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также Элегантный ужин без лишних усилий: как правильно запекать спаржу – рецепт без забот

Рецепт итальянского салата из огурца

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка сока лимона;

– 1 зубчик чеснока;

– пол чайной ложки орегано;

– пол чайной ложки базилика;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 огурец;

Приготовление:

Выжмите сок из лимона в отдельную мисочку. Огурец нарежьте тонкими ломтиками. Раздавите зубчик чеснока в ступке или с помощью ножа. Соедините в одной емкости нарезанный огурец, измельченный чеснок и лимонный сок. Добавьте оливковое масло, а также посыпьте все орегано и базиликом. Помешайте до однородности.

Приятного аппетита!

Вкусно и практично: популярная запеканка из лапши на всю семью.