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Новини Смачно Салати і закуски 5 хвилин і він на столі: найпростіший рецепт азійського салату з огірків
13 червня, 10:35
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Кілька хвилин – і він на столі: найпростіший рецепт азійського салату з огірків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Найпростіший рецепт азійського салату з огірків можна приготувати за 5 хвилин.
  • Салат є прикладом страв азійської кухні, відомих своїм смаком та простотою виконання.

Азійська кухня відома не лише смаком своїх страв, а й простотою їх виконання. І цей салат – чергове тому підтвердження.

Цей швидкий салат стане чудовим доповненням до обіду чи вечері. Він додасть трапезі особливих акцентів та обовʼязково потішить свіжістю, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб ChefSteps.

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Рецепт азійського салату з огірків

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 4 огірки;
– пів червоного перцю чилі;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– третина пучка кінзи;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 1 столова ложка кунжутної олії.

Приготування

  1. Огірки ретельно промийте та обріжте кінчики. Наріжте їх якомога тонше – слайсами або за допомогою овочерізки.
  2. У глибокій мисці з’єднайте соєвий соус, оцет і обидва види олії. Додайте нарізані огірки, перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно покрились заправкою. Залиште настоятися приблизно на 5 хвилин.
  3. Тим часом подрібніть зелену цибулю та гострий перець чилі. Листя кінзи відокремте від стебел.
  4. До огіркової суміші додайте цибулю, чилі й половину підготовленої кінзи. Перемішайте все ще раз.
  5. Спробуйте на смак. Якщо потрібно – підсоліть або додайте трохи соєвого соусу.
  6. Перед подачею прикрасьте салат залишками кінзи.

Смачного!

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