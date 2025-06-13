Цей швидкий салат стане чудовим доповненням до обіду чи вечері. Він додасть трапезі особливих акцентів та обовʼязково потішить свіжістю, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб ChefSteps.

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Рецепт азійського салату з огірків

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 огірки;

– пів червоного перцю чилі;

– пів пучка зеленої цибулі;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка рисового оцту;

– третина пучка кінзи;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 столова ложка кунжутної олії.

Приготування:

Огірки ретельно промийте та обріжте кінчики. Наріжте їх якомога тонше – слайсами або за допомогою овочерізки. У глибокій мисці з’єднайте соєвий соус, оцет і обидва види олії. Додайте нарізані огірки, перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно покрились заправкою. Залиште настоятися приблизно на 5 хвилин. Тим часом подрібніть зелену цибулю та гострий перець чилі. Листя кінзи відокремте від стебел. До огіркової суміші додайте цибулю, чилі й половину підготовленої кінзи. Перемішайте все ще раз. Спробуйте на смак. Якщо потрібно – підсоліть або додайте трохи соєвого соусу. Перед подачею прикрасьте салат залишками кінзи.

Смачного!

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