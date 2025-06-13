Цей швидкий салат стане чудовим доповненням до обіду чи вечері. Він додасть трапезі особливих акцентів та обовʼязково потішить свіжістю, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб ChefSteps.
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Рецепт азійського салату з огірків
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 огірки;
– пів червоного перцю чилі;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– третина пучка кінзи;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 1 столова ложка кунжутної олії.
Приготування:
- Огірки ретельно промийте та обріжте кінчики. Наріжте їх якомога тонше – слайсами або за допомогою овочерізки.
- У глибокій мисці з’єднайте соєвий соус, оцет і обидва види олії. Додайте нарізані огірки, перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно покрились заправкою. Залиште настоятися приблизно на 5 хвилин.
- Тим часом подрібніть зелену цибулю та гострий перець чилі. Листя кінзи відокремте від стебел.
- До огіркової суміші додайте цибулю, чилі й половину підготовленої кінзи. Перемішайте все ще раз.
- Спробуйте на смак. Якщо потрібно – підсоліть або додайте трохи соєвого соусу.
- Перед подачею прикрасьте салат залишками кінзи.
Смачного!
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