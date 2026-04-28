Після салату "Кума" інших вже й не хочеться: рецепт, яким ви будете ділитися

Якщо вам подобаються салати з оселедцем, то цей точно повинен бути у вашому кулінарному арсеналі. Це той випадок, коли перепис точно попросять.

Поєднати елементарні інгредієнти у шедевральну смакову гармонію – це вершина кулінарного мистецтва. З цим рецептом ви точно зможете відчути, що рухаєтеся у правильному напрямку, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Кума"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 банки консервованого оселедця або шматочками;

– 200 грамів плавленого сирка;

– 500 грамів вареного або запеченого курячого філе;

– 2 варені яйця;

– майонез, сіль та перець до смаку;

– зелена цибуля – за бажанням.

Шедевр без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Оселедець розминаємо вилкою та викладаємо першим шаром, зверху – сіточка з майонезу. Зверху натираємо сирок. Куряче філе також нарізаємо, викладаємо зверху та ще раз робимо майонезну сіточку. Зверху затираємо все яйцями, за бажанням додаємо подрібнену зелень.

На що звертати увагу при купівлі копченої курки?

Обовʼязково дивіться на колір та стан шкірки. Вона повинна бути сухою, гладкою та мати рівномірний золотисто-коричневий відтінок. Занадто яскравий червоний або помаранчевий колір часто свідчить про використання "рідкого диму" та барвників, підкреслює портал Pysznosci.

Уникайте продукту з липким нальотом або вологими плямами під пакуванням – це перша ознака розмноження бактерій. Також зверніть увагу на щільність м’яса. При натисканні пальцем якісна курка має бути пружною, а вм’ятина – одразу зникати.

