Є поєднання інгредієнтів, які можна смакувати хоч щодня. Цей салат не просто смачна закуска – він цілком заслуговує на постійне місце на вашому столі.

Чарівність деяких салатів полягає в тому, що правильне поєднання найпростіших інгредієнтів створює просто дивовижну смакову гармомію. Не дивно, що їх хочеться готувати кожного дня, з яким би гарніром їх не довелось би подавати, розповідає 24 Канал з посиланням на "Одну хвилину". Не пропустіть Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк Рецепт салату з пекінської капусти, огірка та помідорів Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 320 грамів пекінської капусти;

– 2 помідори;

– 120 грамів огірків;

– ½ столової ложки олії;

– 5 грамів кропу;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Огірки та помідори нарізаємо півкільцями. Дрібно січемо пекінську капусту. Змішуємо інгредієнти та зправляємо салат, солимо та перчимо. За бажанням можна додати кунжут або інші додатки. Смачного! Нею захоплювався ще Котляревський: рецепт давньої української шпундри.