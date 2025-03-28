Очарование некоторых салатов заключается в том, что правильное сочетание самых простых ингредиентов создает просто удивительную вкусовую гармонию. Неудивительно, что их хочется готовить каждый день, с каким бы гарниром их не пришлось бы подавать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту".

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Рецепт салата из пекинской капусты, огурца и помидоров

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 320 граммов пекинской капусты;

– 2 помидора;

– 120 граммов огурцов;

– ½ столовой ложки растительного масла;

– 5 граммов укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы и помидоры нарезаем полукольцами. Мелко рубим пекинскую капусту. Смешиваем ингредиенты и заправляем салат, солим и перчим. По желанию можно добавить кунжут или другие добавки.

Приятного аппетита!

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