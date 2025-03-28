Очарование некоторых салатов заключается в том, что правильное сочетание самых простых ингредиентов создает просто удивительную вкусовую гармонию. Неудивительно, что их хочется готовить каждый день, с каким бы гарниром их не пришлось бы подавать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту".
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Рецепт салата из пекинской капусты, огурца и помидоров
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 320 граммов пекинской капусты;
– 2 помидора;
– 120 граммов огурцов;
– ½ столовой ложки растительного масла;
– 5 граммов укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы и помидоры нарезаем полукольцами.
- Мелко рубим пекинскую капусту.
- Смешиваем ингредиенты и заправляем салат, солим и перчим.
- По желанию можно добавить кунжут или другие добавки.
Приятного аппетита!
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