Чарівність деяких салатів полягає в тому, що правильне поєднання найпростіших інгредієнтів створює просто дивовижну смакову гармомію. Не дивно, що їх хочеться готувати кожного дня, з яким би гарніром їх не довелось би подавати, розповідає 24 Канал з посиланням на "Одну хвилину".
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Рецепт салату з пекінської капусти, огірка та помідорів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 320 грамів пекінської капусти;
– 2 помідори;
– 120 грамів огірків;
– ½ столової ложки олії;
– 5 грамів кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Огірки та помідори нарізаємо півкільцями.
- Дрібно січемо пекінську капусту.
- Змішуємо інгредієнти та зправляємо салат, солимо та перчимо.
- За бажанням можна додати кунжут або інші додатки.
Смачного!
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