Чарівність деяких салатів полягає в тому, що правильне поєднання найпростіших інгредієнтів створює просто дивовижну смакову гармомію. Не дивно, що їх хочеться готувати кожного дня, з яким би гарніром їх не довелось би подавати, розповідає 24 Канал з посиланням на "Одну хвилину".

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Рецепт салату з пекінської капусти, огірка та помідорів

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 320 грамів пекінської капусти;
– 2 помідори;
– 120 грамів огірків;
– ½ столової ложки олії;
– 5 грамів кропу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Огірки та помідори нарізаємо півкільцями.
  2. Дрібно січемо пекінську капусту.
  3. Змішуємо інгредієнти та зправляємо салат, солимо та перчимо.
  4. За бажанням можна додати кунжут або інші додатки.

Смачного!

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