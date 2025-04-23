Простий і бюджетний: готуємо салат з пекінської капусти з сухариками
Салат з пекінської капусти набуває все більшої популярності. Він легко готується і має нейтральний смак, що дозволяє використовувати широкий спектр комбінацій інгредієнтів.
Від курки та шинки до кукурудзи, огірків, сухариків та крабових паличок – можливості безмежні. Сьогодні 24 Канал ділиться рецептом салату з пекінської капусти з сухариками.
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Салат з пекінської капусти з сухариками
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 500 грамів капусти пекінської;
– 150 грамів філе курки;
– 150 грамів кукурудзи консервованої;
– 1 огірок;
– 150 – 200 грамів сухариків;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 3 – 4 столові ложки олії оливкової;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів.
- Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Додайте французькі або італійські трави.
- Після цього висипте їх на деко і покладіть знову до духовки при 160 градусів ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Філе курки – вареної або копченої – наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все складіть до салатника.
- З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до смаку.
- Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте. Перед подачею на стіл посипте його зеленню і додайте сухарики.
Смачного!
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